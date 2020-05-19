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محمد بن مسعود - الدمام - 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 03:40 PM
خلال شهري مايو ويونيو"طيران الإمارات" تعلن: إضافة رحلات خاصة إلى 6 وجهات عالمية جديدة
أعلنت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء عن إضافة رحلات خاصة إلى 6 وجهات عالمية جديدة خلال شهري مايو ويونيو.
وقالت "الاتحاد" في بيان لها اليوم، إن الرحلات الجديدة ستكون إلى كل من: بلغراد، دبلن، جنيف، ميلان، باريس، وتورنتو.
ويأتي ذلك إلى جانب رحلة الربط التي أطلقتها الاتحاد مؤخراً بين ملبورن ولندن، وستشغل الشركة رحلات إلى سيدني، ما سيوفر رحلة ترانزيت مباشرة من وإلى العاصمة البريطانية عبر أبوظبي.
وأكدت الاتحاد للطيران أنها ستستمر في زيادة الرحلات الخاصة إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم.
، "طيران الإمارات" تعلن: إضافة رحلات خاصة إلى 6 وجهات عالمية جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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