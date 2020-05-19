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كشفت وكالة بلومبيرغ أمس أن مجموعة بن لادن السعودية قررت إلغاء العديد من الوظائف وتخفيض رواتب الموظفين، حيث إن تفشي فيروس كورونا قد أضر بأعمال الشركة.
وأوضحت الوكالة ان العديد من موظفيها إما تم تسريحهم أو أرسلوا في إجازة بدون أجر، خاصة أولئك الذين كانوا يعملون في مواقع البناء.
وأشارت بلومبيرغ إلى إعلان داخلي اطلعت عليه يفيد بأن التخفيض المذكور للرواتب طال 50% من عدد موظفيها البالغ 100 ألف.
يذكر أن مجموعة بن لادن السعودية قد عينت شركة هوليهان لوكي للخدمات المصرفية الاستثمارية كمستشار لإعادة هيكلة الديون والتي تقدر بـ 15 مليار دولار أمريكي.مجموعة بن لادن السعودية فيروس كورونا الجديد
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 03:36 PM
" بلومبيرغ": طال 50% من عدد موظفيها البالغ 100 ألف
كشفت وكالة بلومبيرغ أمس أن مجموعة بن لادن السعودية قررت إلغاء العديد من الوظائف وتخفيض رواتب الموظفين، حيث إن تفشي فيروس كورونا قد أضر بأعمال الشركة.
وأوضحت الوكالة ان العديد من موظفيها إما تم تسريحهم أو أرسلوا في إجازة بدون أجر، خاصة أولئك الذين كانوا يعملون في مواقع البناء.
وأشارت بلومبيرغ إلى إعلان داخلي اطلعت عليه يفيد بأن التخفيض المذكور للرواتب طال 50% من عدد موظفيها البالغ 100 ألف.
يذكر أن مجموعة بن لادن السعودية قد عينت شركة هوليهان لوكي للخدمات المصرفية الاستثمارية كمستشار لإعادة هيكلة الديون والتي تقدر بـ 15 مليار دولار أمريكي.
، "كورونا" يدفع "مجموعة بن لادن" لاتخاذ إجراءات بتقليص الوظائف والرواتب ،
المصدر : الخليج 365
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