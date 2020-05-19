شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 180 سلة غذائية في تعز والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 180 سلة غذائية على النازحين والأسر الأشد فقرًا في قرية الشراجه بمديرية جبل حبشي التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 180 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.