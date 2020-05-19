شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 معامل غير مرخصة لتصنيع مطابخ الألمنيوم بمكة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ثلاثة معامل لتصنيع مطابخ الالمنيوم. وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، أن الفرق الرقابية الميدانية كشفت عن ثلاثة مواقع غير مرخصة وجرى إغلاقها فوراً وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين. وأكد استمرار الجولات الرقابيّة على المستودعات المُخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات.

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