شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا لتوجيهات القيادة.. عودة 40 مواطنًا من كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سفارة المملكة في سيئول عن أنه تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله-، وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية تم اليوم تيسير عودة 40 من المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن من كوريا الجنوبية إلى المملكة، وقام السفير رياض بن أحمد المباركي بتوديعهم بمطار إنتشون الدولي.

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