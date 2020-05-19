شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: تنفيذ 1557 توصيلة صرف صحي بالرياض بقيمة 58 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

تواصل شركة المياه الوطنية استكمال وتنفيذ عدد من مشاريعها المائية والبيئية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبناء منظومتها التحتية؛ وذلك عبر رفع نسب تغطيتها للخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمان استمرارية كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى تنفيذها عدد من المشاريع التي تراعي فيها تحقيق التوازن البيئي، ورفع الضرر البيئي عن العملاء.

وانتهت الشركة مؤخرًا من أعمال إيصال الخدمات البيئية في أجزاء من حي المونسية شرق مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية تجاوزت 58 مليون ريال، وتضمن المشروع إنشاء شبكات للصرف الصحي بطول 64 كيلو مترا، بالإضافة إلى تنفيذ 1557 توصيلة صرف صحي منزلية لخدمة أكثر من 18.684 مستفيدًا من العملاء في أجزاء من حي المونسية.

وأكدت الشركة أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشاريع لعدد من أحياء مدينة الرياض ومحافظاتها وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة تراعي أعلى معايير الجودة.