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إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر

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2020-05-19

إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر

بعد توفير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في فلسطين يوم الثلاثاء إنه قرر إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر.

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وأضاف المجلس في بيان له ”سيتم الإعلان عن آلية وإجراءات رفع التعليق عبر بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف بالتنسيق مع مجلس الأوقاف“.

وأوضح المجلس أن القرار جاء ”في ضوء الانحسار النسبي لانتشار الفيروس ولله الحمد، وبعد استشارة المرجعيات الطبية المختصة، وتأكيدا على أن قرار رفع التعليق يتخذه فقط مجلس الأوقاف والمرجعيات الطبية“.



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