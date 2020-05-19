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الكويت تسجل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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2020-05-19

الكويت تسجل 1073 إصابة جديدة بفيروس كورونا

والإجمالي 16,764 حالة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في الكويت عن تأكيد إصابة 1073 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 3 حالات وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات 16764 حالة.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن اليوم الثلاثاء شفاء 342 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 4681 حالة.

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وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.



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