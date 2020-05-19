6000 مقطع سعودي على تيك توك لتقليد حسن عسيري في برنامج رامز

2020-05-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تجتمع الأسر السعودية، والعربية عمومًا، حول الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان المبارك لمشاهدة مسلسلاتهم المفضلة. وبينما اعتاد السعوديون في الماضي على الإصغاء للقصص التي يرويها الحكواتي في الأماكن العامة أو في المنازل، أصبحت شاشات التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي من أهم الوسائط لمشاهدة المسلسلات، ومشاركة الآراء والمشاعر حولها.

وخلال هذا العام، جرى إنتاج قصص رائعة في شهر رمضان المبارك في دول الخليج العربي، حظيت باهتمام واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، ومنصة تيك توك، التي تعتبر وجهة رائدة لمقاطع الفيديو القصيرة. وفيما تسعى المنصة لتعزيز جوهر التطبيق القائم على تقديم الترفيه والبهجة للمستخدمين، تواصل تيك توك جهودها لتشجيع الناس على البقاء آمنين في منازلهم، حيث تعاونت مع عدد من أهم المجموعات الإعلامية بما في ذلك، مؤسسة دبي للإعلام، ومجموعة العدل، وسينرجي للإنتاج الفني، وMBC، لتقديم محتوى الأعمال الدرامية الرمضانية على التطبيق. وسمحت هذه الشراكات للمستخدمين بعرض مقاطع فيديو قصيرة لأكثر المسلسلات شعبية خلال شهر رمضان المبارك، بما فيها مسلسلات “رقم الحظ 7″، وقرقاشة، وبنت صوغان، بالإضافة لعرض مشاهد حصرية من خلف الكواليس أثناء تصوير هذه الأعمال.

وعبّر المشاهدون السعوديون والعرب عن إعجابهم بمشاهد مختلفة من هذه المسلسلات، حيث حصل مسلسل “اوريم” على 4.8 مليون مشاهدة، بينما حصدت مقاطع الفيديو الخاصة بمسلسل “محمد علي رود” على 2.9 مليون مشاهدة، وحصل المسلسل المصري “البرنس” على 111.5 مليون مشاهدة بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 10،000 فيديو من قبل المستخدمين على تيك توك.

وتنبع شعبية هذه البرامج على التطبيق من ارتفاع مستويات مشاركة المستخدمين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي لها من خلال إنشاء نسختهم الخاصة من التحديات التي أطلقها التطبيق لكل مسلسل. ولاقت قصة مسلسل “اوريم” استحسانًا بين آلاف الشباب السعوديين كونها تحكي قصة شاب يبدأ العمل كسائق تكسي لتطبيق يدعى “اوريم”، ويصور المواقف المضحكة والمحرجة والصعبة التي يمر بها خلال عمله هذا. وأما مسلسل “محمد علي رود”، فتأتي أهميته من الأحداث التاريخية والعلاقات التجارية التي يصورها بين الكويت والهند، إلى جانب طاقم العمل المؤلف من كبار الممثلين.

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وارتفعت نسب تفاعل السعوديين بشكل كبير مع حلقة برنامج “رامز مجنون رسمي” التي شارك فيها النجم السعودي حسن عسيري. وخلال أربعة أيام فقط، قام السعوديين بتصوير أكثر من 6000 فيديو يقلّدون فيه ردّ فعل عسيري المضحك والممتع في البرنامج.

وجرى تشغيل مقاطع الفيديو هذه 27,9 مليون مرة لتسجل رقمًا قياسيًا على التطبيق.

ويمكن القول بأن منصة تيك توك لامست مشاعر السعوديين بما تقدمه من محتوى رائع يجمع بين الترفيه والإبداع، ويسمح لهم بالتواصل، فضلًا قربه منهم ومن حياتهم، وهو ما شجع هذه المستويات المرتفعة من التفاعل مع المنصة.

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