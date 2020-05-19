، "أبو قحط" و"مرزوقة".. قصة صورتين شغلتا العالم وخطفتا "الترند" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت المسابقة زخماً كبيراً وتفاعلاً واسعاً من حسابات شهيرة

مجرد مسابقة تسويقية بسيطة على "تويتر"، لكنها تحولت فجأة إلى حرب طريفة بين حزبين أحدهما يمثل النساء، والآخر يمثل الرجال، ولكن الصراع الطريف لم يتوقف عند هذا الحد، بل امتد واشتد ليصل صداه إلى مشاهير عالميين ومحليين من لاعبي الكرة والأندية والحسابات المؤثرة، لتحتل هشتاجات باسم أبو قحط ومرزوقة الترند السعودي والعالمي.

كيف بدأت؟

وبدأت قصة الترند الذي شغل السعوديون وغيرهم، بطلب أحد الحسابات التصويت على أفضل صورة من تصوير صاحبها مقابل 500 ريال لصاحب المركز الأول، و250 ريالًا لصاحب المركز الثاني، وبرغم بساطة الجوائز ظهر تفاعل كبير بين حسابين لشاب وشابة، لتتحول دفة المنافسة تلقائياً إلى صراع طريف بين حزبي الرجال والنساء، فالأول يمثلهم أبو قحط بصورة نار تتصاعد بجوار دلة القهوة، فيما يمثل الحزب الثاني مرزوقة بصورة تحمل فيها مشروبًا فيما تغرب الشمس في خلفية الصورة.

وسارع أنصار الحزبين لطلب المدد من الحسابات الشهيرة لنجوم الفن والرياضة والأندية؛ لدعم صورة كل طرف على حساب الآخر، وهنا اكتسبت المسابقة زخماً كبيراً غير اعتيادي، وتصبح حديث الساعة على "تويتر".

حسابات شهيرة تدعم

وانضم نجوم مؤثرون إلى صف "أبو قحط" كممثلٍ عن الرجال، فدعمه الفنان الكوميدي الشهير محمد هنيدي بعد أن ألح عليه المغردون بطلب الدعم، فكتب تعليقاً طريفاً كعادته: "الإيميل كله رابط رسايل فيها التويتة. لدرجة إني فكرت أدفع لك الفلوس دي عشان أخلص، سولوه لايك يا جماعة عشان نخلص ويرحمنا".

ليتبعه حسابات نجوم كرة محليين وعالميين، ومنهم نجم اليوفنتوس الإيطالي ميراليم بيانيتش، والنجم الإسباني سيسك فابريجاس، والنجم السوري عمر السومة، وكذلك حساب نادي يوفنتوس الإيطالي، وحساب نادي بروسيا دورتموند الألماني باللغة الإنجليزية، كما شارك كذلك في الدعم حسابات الاتحاد الدولي للمصارعة WWE وحساب الدوري الإنجليزي، وغيرهم من الحسابات الشهيرة.

بينما انضم نجوم الفن النساء إلى جانب "مرزوقة"، فحثت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على التصويت لصالح الفتاة السعودية، كما حذت حذوها المطربة الإماراتية أحلام، والمطربة اليمنية بلقيس، وغيرهم من الحسابات المؤثرة.

وحسمت صورة "مرزوقة" الصراع الطريف بفارق كبير، بعد أن حازت على 1.2 مليون إعجاب، ونحو 148 ألف إعادة تغريدة، فيما حصلت صورة "أبو قحط" على 791 ألف إعجاب ونحو 140 ألف إعادة تغريدة، لتنتهي المسابقة الطريفة بعد أن أصبحت حديث العالم على "تويتر".أبو قحط مرزوقة