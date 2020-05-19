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داهمت بلدية شرق الطائف، مساء أمس، مستودعاً يقع داخل بدروم، غير مرخص ويفتقر للاشتراطات الصحية.
جاء ذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية وغيرها وإلزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والمنتشر عالمياً.
وتستمر جهود تتبع ورصد المواقع المخالفة التي تستخدم لتخزين المواد الغذائية في غير المحال المخصصة لها حيث تعتبر مخالفة تستوجب فرض العقوبات المترتبة عليها وفقاً لتعليمات الاشتراطات الصحية نظراً لعدم الحصول على التراخيص النظامية الصادرة لمزاولة المهنة في المكان المناسب.
وأسفرت المداهمة عن ضبط كمية كبيرة من الخبز واللحوم والمواد الغذائية وسط طفح المياه في ظل التخزين السيء وتكاثر الحشرات داخل الموقع.
وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن الجهود الميدانية مستمرة على مدار الساعة؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط كل مخالف للأنظمة والتعليمات.
بلدية شرق الطائف فيروس كورونا الجديد
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 02:57 PM
ضبطت كمية كبيرة من الخبز واللحوم وسط طفح المياه وتكاثر الحشراتالطائف.. مداهمة مستودع مخالف لتخزين المواد الغذائية
داهمت بلدية شرق الطائف، مساء أمس، مستودعاً يقع داخل بدروم، غير مرخص ويفتقر للاشتراطات الصحية.
جاء ذلك في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية وغيرها وإلزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والمنتشر عالمياً.
وتستمر جهود تتبع ورصد المواقع المخالفة التي تستخدم لتخزين المواد الغذائية في غير المحال المخصصة لها حيث تعتبر مخالفة تستوجب فرض العقوبات المترتبة عليها وفقاً لتعليمات الاشتراطات الصحية نظراً لعدم الحصول على التراخيص النظامية الصادرة لمزاولة المهنة في المكان المناسب.
وأسفرت المداهمة عن ضبط كمية كبيرة من الخبز واللحوم والمواد الغذائية وسط طفح المياه في ظل التخزين السيء وتكاثر الحشرات داخل الموقع.
وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن الجهود الميدانية مستمرة على مدار الساعة؛ للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وضبط كل مخالف للأنظمة والتعليمات.
، الطائف.. مداهمة مستودع مخالف لتخزين المواد الغذائية ،
المصدر : الخليج 365
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