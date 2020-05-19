محمد بن مسعود - الدمام - في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة 7 مايو إلى 13 مايو ضخ 301,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 343,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى شفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية محافظة الحديدة 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 02:54 PM في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة Advertisements مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في الخوخة بالحديدة مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في الخوخة بالحديدة واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة 7 مايو إلى 13 مايو ضخ 301,000 لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 343,000 لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى شفط مياه الصرف الصحي، ونقل المخلفات من المخيمات، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها. الكلمات المفتاحية ، مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في الخوخة بالحديدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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