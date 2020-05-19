محمد بن مسعود - الدمام - 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 02:43 PM عدد الإصابات يقترب من 13 ألفًا الفلبين: 224 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا الفلبين: 224 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا أعلنت وزارة الصحة في الفلبين يوم الثلاثاء تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 12942.

وقالت الوزارة في نشرة إن حصيلة الوفيات الجديدة هي الأدنى خلال ما يربو على أسبوعين مضيفة أن نحو 114 مريضًا بالفيروس تعافوا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2843. الكلمات المفتاحية ، الفلبين: 224 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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