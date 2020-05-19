محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات باطراد التقدم والازدهار للشعب الصديق بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس بول بيا؛ رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة لرئيس الكاميرون. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 02:33 PM أعربت عن أطيب التمنيات باطراد التقدم والازدهار للشعب الصديق Advertisements القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس بول بيا؛ رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق، اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة لرئيس الكاميرون. وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكاميرون الصديق، المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية

، القيادة تهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده ،

المصدر : الخليج 365

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