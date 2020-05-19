محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 6978 حالة أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال مدير عام الصحة في ماليزيا نور هشام في مؤتمر صحفي: إن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 6978 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بنفس الفترة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى الآن 114 وفاة.ماليزيا فيروس كورونا الجديد ماليزيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-19 أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال مدير عام الصحة في ماليزيا نور هشام في مؤتمر صحفي: إن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 6978 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بنفس الفترة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى الآن 114 وفاة. Advertisements 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 02:39 PM إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 6978 حالة إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 6978 حالة أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال مدير عام الصحة في ماليزيا نور هشام في مؤتمر صحفي: إن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 6978 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بنفس الفترة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات إلى الآن 114 وفاة. ، ماليزيا تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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