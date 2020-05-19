، قرار عماني بتخفيضات كبيرة في "رواتب الموظفين الجدد".. أسباب والمخطط أوسع ،

محمد بن مسعود - الدمام - هبط راتب حاملي الدكتوراه بنسبة 23٪ وسيواجه أصحاب البكالوريوس تخفيضًا بـ14٪

اتخذت سلطنة عمان، قرارًا بتخفيض رواتب الموظفين الحكوميين الجدد بنسبة 23%، وتخطط لخفض الإنفاق في جميع الوزارات والوحدات المدنية والعسكرية والأمنية لعام 2020 بنسبة 10%؛ للتخفيف من الآثار الاقتصادية بسبب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والغاز؛ في محاولة لتضييق عجز ميزانيتها.

ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ"؛ فإن مجلس الخدمة المدنية في عمان قرر تخفيض راتب دخل حاملي الدكتوراه بنسبة 23٪؛ بينما سيواجه مَن يحملون درجة البكالوريوس تخفيضًا بنسبة 14٪.

وقال التقرير: إن قرار خفض الرواتب للموظفين الحكوميين الجدد، يأتي لعدة أسباب؛ من بينها ومن أبرزها؛ الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي في أعقاب جائحة فيروس كورونا.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد