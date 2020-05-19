محمد بن مسعود - الدمام - ترفع إجمالي المصابين إلى 18496 شخصًا والوفيات 1221 سجلت إندونيسيا اليوم 486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 18496. وقالت قوة العمل الإندونيسية المعنية بمكافحة مرض كوفيد-19 في موقعها الرسمي: إن البلاد سجلت اليوم 30 حالة وفاة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 1221؛ بينما تعافى من المرض 4467 شخصًا.فيروس كورونا الجديد إندونيسيا.. 486 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-19 سجلت إندونيسيا اليوم 486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 18496. وقالت قوة العمل الإندونيسية المعنية بمكافحة مرض كوفيد-19 في موقعها الرسمي: إن البلاد سجلت اليوم 30 حالة وفاة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 1221؛ بينما تعافى من المرض 4467 شخصًا. Advertisements 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 01:46 PM ترفع إجمالي المصابين إلى 18496 شخصًا والوفيات 1221 ترفع إجمالي المصابين إلى 18496 شخصًا والوفيات 1221 سجلت إندونيسيا اليوم 486 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 18496. وقالت قوة العمل الإندونيسية المعنية بمكافحة مرض كوفيد-19 في موقعها الرسمي: إن البلاد سجلت اليوم 30 حالة وفاة إضافية، ليصل الإجمالي إلى 1221؛ بينما تعافى من المرض 4467 شخصًا. ، إندونيسيا.. 486 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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