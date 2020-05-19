أكثر من 100 ألف هدية تزين منازل المواطنين بالعيد في القصيم

يستعد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ممثلًا بمركز التنمية الاجتماعية ببريدة وعنيزة، بمشاركة أمانة وإمارة المنطقة وعدد من لجان التنمية الاجتماعية بالقصيم، لإطلاق مبادرة «عيدنا في بيتنا»، في أيام عيد الفطر المبارك، الذي سيقام في أكثر من 12 محافظة بالمنطقة وبعدد من المراكز التابعة لها، وتوزيع أكثر من 100 ألف هدية معايدة على المواطنين في منازلهم وسط احترازات وقائية عالية.

وتهدف هذه المبادرة لإحياء الشعائر وتفعيل مظاهر الاحتفال بالعيد وتأصيل الترابط الاجتماعي واللحمة الوطنية بين شرائح المجتمع المتعددة، في ظل دعم الحكومة الرشيدة، والمتابعة الملموسة من قبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لاحتفالات العيد في المنطقة، والسعي لرسم عمل اجتماعي فعّال لطبقات المجتمع المتعددة.

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من جانبه، أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق ، أن مبادرة «عيدنا في بيتنا»، تأتي بدعم وتوجيه من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، الذي يتابع ويدعم احتفالات العيد في المنطقة على الأصعدة كافة، وإظهار مراسم الفرح بالعيد السعيد وسط احترازات وقائية مشددة، مشيدًا بدعم الوزارة بقيادة معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وجهود وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن، كذلك أشاد بتفاعل الجهات الحكومية بالمنطقة مع هذه المبادرة، متمنيًا أن تكون المخرجات بحجم التطلعات.

وبين مدير مركز التنمية الاجتماعية ببريدة سلطان بن سليمان الرجيعي، أن احتفالات العيد تقوي الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وتحافظ على العادات والتقاليد الاجتماعية ورفع مستوى الرفاهية للمواطن، مشيدًا بتفعيل مراسم العيد بشتى مناطق ومحافظات ومراكز منطقة القصيم، مثنيًا على جهود اللجان العاملة ودورهم الفعّال لإخراج احتفالية العيد بأبهى صورة .

‫كما أشار المدير التنفيذي لمبادرة «عيدنا في بيتنا» عبدالعزيز بن سليمان الغماس، إلى أن الاستعداد للاحتفالية بدأ منذ وقت مبكر بالتعاون مع الشركاء لتنفيذ احتياجات ومتطلبات الاحتفال، لكن بسبب هذه الجائحة تم وضع خطة بديلة حيث تمّ تحويل فعاليات عيدنا في حينا إلى مبادرة «عيدنا في بيتنا» بمباركة أمير القصيم، حيث ستيسر هذه المبادرة وفق احترازات وقائية، وستوزع هدايا العيد على المواطنين في منازلهم، مؤكدًا أنّ الهدف من هذه المبادرات إسعاد الأسرة والطفل وتفعيل عيد الفطر المبارك كما يجب، مشيدًا بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الأصعدة كافة.