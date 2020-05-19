الخثلان: بغروب شمس الثلاثاء تحل «27 رمضان» وهي الأرجى موافقة لليلة القدر

قال عضو هيئة كبار العلماء سابقًا، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور سعد بن تركي الخثلان؛ ليلة 27 هي الأكثر موافقة لليلة القدر.

وكتب الخثلان، عبر حسابه بـ(تويتر): بغروب شمس هذا اليوم الثلاثاء تحل ليلة سبع وعشرين، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر فاجتهدوا فيها ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

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