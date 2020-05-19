الصخري: هبوب رياح البوارح المغبرة بعد عيد الفطر

توقع المهتم بالأحوال الجوية، «أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري»، هبوب رياح البوارح المغبرة، على بعض مناطق المملكة، بعد عيد الفطر بأيام قليلة.

وقال الصخري عبر تويتر: «غالبًا ينتهي الموسم المطري لمناطق وسط وشرق وشمال المملكة مع نهاية شهر مايو ومطلع شهر يونيو من كل عام؛ وعادةً يتزامن مع نهايته هبوب رياح البوارح المغبرة».

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وتابع الصخري قائلًا عن الرياح المغبرة إنها تهب في هذا التوقيت على الكويت والحفر والشرقية وأحيانًا الرياض، مشيرًا إلى أنه متوقع حدوث هذا بعد عيد الفطر بأيام قليلة.

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