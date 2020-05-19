بالفيديو.. سفير لبنان في الرياض: المملكة سهلت إجراءات طائرات إجلاء مواطنينا

قال سفير لبنان في الرياض فوزي كبارة، إن الحكومة السعودية قدمت تسهيلات عديدة لإجراءات قدوم طائرات الإجلاء الخاصة بمواطنيه.

وأكد كبارة، في تصريحات لـ"الإخبارية"، إن أول تلك التسهيلات وأهمها السماح بقدوم طائرات الإجلاء متى أرادت، مؤكدًا أن التعاون كان وثيقًا جدًا بين لبنان والحكومة السعودية.

وأشار إلى أن عدد الطائرات وصل لـ 7 في المرحلة الأولى و11 في المرحلة الثانية، بالإضافة لعدد من الطائرات الخاصة التي قدمت لنقل بعض العالقين.

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وأوضح السفير أن المملكة تعاونت أيضًا في عدة حالات مثل انتهاء فيزا الزيارة ومسألة الخروج والعودة من المنزل وسط الإجراءات بالمملكة وتسوية كل تلك المخالفات.

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