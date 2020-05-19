بالصور.. اكتمال ترميم الجدار القبلي للمسجد النبوي بتكوينات زخرفية تعود لـ170 عامًا

اكتملت أعمال مشروع الترميم والصيانة للجدار القبلي للمسجد النبوي الشريف، بكامل تكويناته الزخرفية الأثرية التي تُعد اكتشافًا تراثيًّا في الزخرفة منذ ١٧٠ سنة، بعد إزالة الدواليب الخشبية التي كانت تغطي الجدار، وإعادة الأعمال التراثية إلى وضعها الطبيعي بأعلى مستوى وبمعايير فنية دقيقة .

وأوضحت امارة منطقة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على القيمة التاريخية والفنية لأحد مكونات تراث وتاريخ المسجد النبوي، تماشيًا مع توجُّه الدولة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، رحمه الله، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين في المحافظة على مكونات المسجد، وأن يبقى كل شيء على أصله إلا لضرورة الصيانة والترميم.

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وأشارت الإمارة إلى أنّ المشروع نُفذ بالتعاون المشترك بين وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي وهيئة تطوير المدينة ومشاركة مجموعة من الخبراء العالميين المتخصصين في أعمال الترميم وإشراك مختصين من أبناء المملكة، بهدف تعزيز مشاركتهم وإثراء تجربتهم في أعمال الترميم ورفع مستوى خبراتهم في هذه النوعية من الأعمال.

وشمل المشروع تأهيل وترميم نطاق العمل على امتداد 72.56م طولي وارتفاع 2.55م، لإعادة المكونات التراثية والتفاصيل الفنية لأكثر من 2100 قطعة تُمثل قطع البلاطات والإطارات الزخرفية المُزجّجة بالإضافة إلى ترميم وتأهيل 126 مترًا مربعًا تمثل المسطحات الرخامية كافة التي تكسو الرواق القبلي.

ويأتي المشروع الذي حظي بعناية الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس هيئة تطوير المنطقة، متجانسًا مع حزمة المشاريع التطويرية التي يشهدها المسجد النبوي، ويُجسد هذا المشروع جانبًا من مستوى الرعاية والعناية التي تقدمها حكومة المملكة للحرمين الشريفين وقاصديهما.