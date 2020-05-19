بالصور.. قطاع العويقيلة الصحي يواصل المسح الميداني لمكافحة فيروس كورونا

للكشف المبكر على الوافدين داخل سكنهم المؤقت بمدارس المحافظة
يواصل القطاع الصحي بمحافظة العويقيلة في منطقة الحدود الشمالية، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من خلال قيام الفِرَق الطبية الميدانية بجولاتها ضمن عمليات المسح النشط للكشف المبكر على الوافدين القاطنين داخل مقرات سكنهم المؤقت بمدارس المحافظة.
وجرى خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للقاطنين، والتحقق من عدم وجود أعراض فيروس كورونا لديهم، وأخذ عينات منهم، إلى جانب تقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية والصحيحة لهم لضمان استفادتهم منها.
وتعمل فرق المسح الميداني بمستشفى العويقيلة العام ومكتب الإشراف على المراكز الصحية بالقطاع، على تكثيف أعمال المسح النشط لفحص الوافدين القاطنين في المدارس، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 51784 فرزًا طبيًا عند نقاط الفرز الصحي على مداخل المحافظة عن طريق قياس درجة الحرارة، وذلك من بداية شهر رمضان المبارك حتى مساء أمس.
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