مصحوبة برياح نشطة
توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 12 منطقة.
وشملت الحالة الجوية السابقة مناطق: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، الجوف.
وحول حركة الرياح السطحية بالبحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أنها ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شمالية غربية بسرعة 16-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسطة الموج وتصل إلى مائجة على الجزء الجنوبي.
أما الخليج العربي، فحركة الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.
اقرأ أيضا:
كراني يتوقع خريطة أمطار تتزامن مع توقيت الإفطار
الجهني يرصد المناطق المتأثرة بمنخفض مدراي يرتكز بمصر
كانت هذه تفاصيل خبر هطول أمطار رعدية على 12 منطقة.. الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.