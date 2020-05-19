هطول أمطار رعدية على 12 منطقة.. الثلاثاء

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 12 منطقة.

وشملت الحالة الجوية السابقة مناطق: جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، الجوف.

وحول حركة الرياح السطحية بالبحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد، أنها ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شمالية غربية بسرعة 16-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسطة الموج وتصل إلى مائجة على الجزء الجنوبي.

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أما الخليج العربي، فحركة الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

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