لليوم الرابع على التوالي.. النفط يواصل الارتفاع بفعل خفض الإنتاج وتحسن الطلب

واصلت أسعار النفط الارتفاع اليوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي بفعل خفض الإنتاج وتحسن الطلب بالتزامن مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعًا 25 سنتًا بما يُعادل 0.7% إلى 35.06 دولار للبرميل، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من أبريل، وفقًا لوكالة رويترز.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتًا أو 1.4% مسجلًا 32.25 دولار للبرميل. كان السعر ارتفع إلى 33.44 دولار في وقت سابق من الجلسة، ليبلغ ذروته منذ 16 مارس.

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يحل أجل عقد يونيو لخام غرب تكساس يوم الثلاثاء، لكن ما من مؤشر يذكر على تكرار التراجع غير المسبوق لما دون الصفر الذي حدث قبل شهر عشية حلول أجل عقد مايو وسط بوادر على تحسن الطلب على الخام والوقود.

قال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للأبحاث في أبريل للأوراق المالية: معنويات المستثمرين تحسنت مع تقليص الإنتاج.. مع مزيد من التخفيضات الطوعية المتوقعة في يونيو.

وأضاف: في نفس الوقت، ثمة تفاؤل متزايد بأن تخفيف الإغلاقات الشاملة العالمية؛ بسبب فيروس كورونا سيساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي ويغذي الطلب.