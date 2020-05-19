رئيس جامعة جازان: «التعليم» حققت نجاحًا تاريخيًا في ظرف استثنائي

اختتم أكثر من 45 ألف طالب وطالبة في جامعة جازان عامهم الدراسي 1441هـ في جميع البرامج الدراسية، من خلال التعليم عن بعد، وعبر نظام التعليم الإلكتروني «البلاك بورد».

وقدّم رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني شكره للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وللأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب، أمير منطقة جازان، لمبادرتهم الكريمة بتهنئة الناجحين والخريجين، كما قدّم شكره لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على ما حظي به التعليم الجامعي من دعم ومتابعة أثمرت نجاحًا تاريخيًا وعالميًا للمملكة في استكمال العملية التعليمية على الرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وتعليق الدراسة.

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وأكد رئيس جامعة جازان نجاح خطة الجامعة في تحولها السريع للتعليم الإلكتروني، وسيرها على أكمل وجه، وصولا لأداء أكثر من 45 ألف طالب وطالبة لاختباراتهم النهائية من خلال عدد من التقيميات والواجبات والاختبارات، وانتهاء بختام الفصل الدراسي الثاني بنجاح.

وشهدت كليات الجامعة إجراء 223.858 اختبارًا عن بعد خلال الفترة من 26 أبريل حتى 11 مايو 2020. وأظهرت الإحصائية التي أعلنتها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات أن إجمالي الطلبة الذين أدوا الاختبارات النهائية بلغ 45.375 طالب وطالبة.

وتضمنت الاختبارات: 2.225 اختبار إلكتروني، و 132 اختبارًا شفهيًا مباشرًا، و 77 مشروعًا، و85 بحثًا، و 1085 أخرى، وبلغ عدد المقررات الدراسية التي تم إجراء الاختبارات فيها 3.577 مقررًا.