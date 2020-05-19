حساب المواطن يعلن استقبال طلبات الاعتراض على دفعة مايو

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، بدء استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الثلاثين (مايو 2020م).

وذكر البرنامج -عبر حسابه بتويتر- أنه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 30، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي بالضغط هنا.

وكان البرنامج قد أودع في 10 مايو الجاري، 2.18 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثلاثين 78%، وبلغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع.

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كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة 11.5 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 73.3 مليار ريال منها 475 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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