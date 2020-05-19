السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برلين 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 513 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المعهد المختص في رصد الفيروس (روبرت كوخ) في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ 8007 حالة بعد تسجيل 72 حالة وفاة جديدة، فيما سجّلت 1100 حالة شفاء ليصبح عدد حالات الشفاء 155700 حالة.

// انتهى //

13:22ت م

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برلين 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 175210 إصابة.وأوضح المعهد المختص في رصد الفيروس (روبرت كوخ) في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ 8007 حالة بعد تسجيل 72 حالة وفاة جديدة، فيما سجّلت 1100 حالة شفاء ليصبح عدد حالات الشفاء 155700 حالة.// انتهى //13:22ت م0049

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