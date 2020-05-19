السعودية اليوم / تايلاند تسجل حالتي إصابة بكورونا



بانكوك 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

سجّلت تايلاند اليوم حالتي إصابة جديدتين بفيروس

وأوضح مركز إدارة أزمة كورونا في تايلاند أنه لم يسجّل أي وفيات جديدة، ليبقى عدد الوفيات عند 56 حالة، مشيرًا إلى تماثل 2857 شخصًا من بين المصابين للشفاء، فيما لم تسجل أي حالات خروج من المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستمر بذلك وجود 120 مريضًا في المستشفيات.

// انتهى //

13:20ت م

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بانكوك 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسسجّلت تايلاند اليوم حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3033 حالة.وأوضح مركز إدارة أزمة كورونا في تايلاند أنه لم يسجّل أي وفيات جديدة، ليبقى عدد الوفيات عند 56 حالة، مشيرًا إلى تماثل 2857 شخصًا من بين المصابين للشفاء، فيما لم تسجل أي حالات خروج من المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليستمر بذلك وجود 120 مريضًا في المستشفيات.// انتهى //13:20ت م0048

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.