السعودية اليوم / بلجيكا تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 232 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها، أن عدد الوفيات قد بلغ 90109 حالة، بعد تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 30 شخصاً.

// انتهى //

13:12ت م

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بروكسل 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 55791 حالة.وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان لها، أن عدد الوفيات قد بلغ 90109 حالة، بعد تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 30 شخصاً.// انتهى //13:12ت م0045

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