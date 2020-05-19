

جدة 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

نفذت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 127 زيارة منذ بداية تعليق الحضور للدوام والعمل عن بعد منتصف شهر مارس الماضي، شملت مختلف القطاعات في مناطق المملكة.

وأوضح نائب الرئيس لشؤون البيئة المهندس عبدالعزيز السفياني, أن الزيارات التفتيشية شملت جميع القطاعات ذات التأثير البيئي المحتمل الصناعية والتعدينية والزراعية والتنموية وغيرها، بمختلف مناطق المملكة حيث بلغت الزيارات بالمنطقة الشرقية 44 زيارة، ومنطقة مكة المكرمة 26 زيارة فيما بلغت الزيارات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة 22 زيارة لكل منطقة, و 5 زيارات في المنطقة الجنوبية, و 4 زيارات في المنطقة الشمالية ومثلها في منطقة جازان.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتفتيش البيئي تعاملت خلال نفس الفترة مع 4198 معاملة, شملت تحديث بيانات المنشآت بنظام التفتيش البيئي والاستفسارات الخاصة بنظام التراخيص بالإضافة إلى القرارات والتقارير وتدقيق المعاملات.

وأكد السفياني استمرار الزيارات التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والاستجابة لما يرد من بلاغات عن مخالفات بيئية، والمراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في المملكة.

// انتهى //

13:10ت م

0044





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " الأرصاد وحماية البيئة " تنفذ 127 زيارة للقطاعات ذات التأثير البيئي بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.