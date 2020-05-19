السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجّل 292 إصابة جديدة بكورونا



مسقط 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واس

سجّلت سلطنة عمان اليوم 292 إصابة جديدة بمرض فيروس

وأفادت وزارة الصحة العمانية أن 119 حالة من حالات الإصابة المسجلة لعمانيين، و173 حالة لغير العمانيين، في حين بلغ عدد الوفيات 26 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1574 حالة للشفاء.

// انتهى //

12:28ت م

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مسقط 26 رمضان 1441 هـ الموافق 19 مايو 2020 م واسسجّلت سلطنة عمان اليوم 292 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 5671 حالة.وأفادت وزارة الصحة العمانية أن 119 حالة من حالات الإصابة المسجلة لعمانيين، و173 حالة لغير العمانيين، في حين بلغ عدد الوفيات 26 حالة، مشيرةً إلى تماثل 1574 حالة للشفاء.// انتهى //12:28ت م0040

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