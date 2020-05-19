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التحالف يقصف مواقع للمليشيا في حرض بحجة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 19 مايو 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 19/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية حرض تعرضت لقصف جوي عنيف.

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ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

 

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