شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسلم 15 طناً من التمور للسفارة في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم 15 طناً من التمور لسفارة المملكة في سنغافورة . وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة سعد بن صالح الصالح، أن السفارة ستوزع التمور على المساجد والمراكز الدينية والجمعيات الخيرية في سنغافورة بالتنسيق مع المجلس الإسلامي السنغافوري، مشيراً إلى أن السفارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة السنغافورية بتوزيع كمية من التمور على العمالة الأجنبية المقيمة في سنغافورة التي تخضع حاليا للعزل الصحي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

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