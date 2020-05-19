السعودية | السعودية.. أساور ذكية للعزل وتصريح ساعة للتريض

شكرا لقرائتكم السعودية.. أساور ذكية للعزل وتصريح ساعة للتريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستعد السعودية لتعميم الأساور الذكية للعزل المنزلي بدلاً من العزل الصحي في المحاجر، و التحذير الإلكتروني من فيروس كورونا المستجد عبر تطبيق توكلنا، من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات الفيروس في السعودية، علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من وزارة الصحة عن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه والتصاريح اللازمة للتنقل، وطلب الإسعاف وغيرها من الخدمات الهامة للمجتمع.

وأوضحت الصفحة الرسمية للتطبيق على منصة "تويتر"، أنه سيتم إصدار تصريح ساعة واحدة لممارسة رياضة المشي داخل الحي يومياً قريباً عبر التطبيق للحث على ممارسة الرياضة والكشف الذاتي للأشخاص الذين ظهرت عليهم علامات الاشتباه بإصابة كورونا.

ويأتي تطبيق "توكلنا" في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لدعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سيحتوي التطبيق على العديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصول المخول لهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع.