، لقاح كورونا المنتظر.. شركة أمريكية تعلن نجاح تجاربها على البشر ،

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أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا"، أنها أكملت المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضدّ الفيروس التاجي (كورونا).
وأشار بيان للشركة الأمريكية، إلى أن اختبار اللقاح "mRNA-1273" على مجموعة من المتطوعين انطلق في أبريل الماضي، وأن كمية الأجسام المضادة لدى المشاركين في الاختبار، اعتماداً على جرعة الدواء، تجاوزت المؤشر المقابل في دماء الأشخاص المرضى بوباء "كوفيد-19"، أو كانت في المستوى نفسه.
وبحسب "روسيا اليوم"، أُفيد بأن اللقاح أثبت في المرحلة الأولية أنه آمن، ويتم تحمّله دون مضاعفات، وتخطط الشركة للبدء بمرحلة الاختبار النهائي في يوليو المقبل.
ويقول أحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة تجاوز 1.5 مليون.
وكان قد أعلن في وقت سابق، أن شركة التكنولوجيا الحيوية الروسية "بيوساد"، التي تطوّر لقاحاً مشتركاً مع المركز العلمي الحكومي "فيكتور"، تعتزم مبدئياً البدء بإنتاج 3 ملايين جرعة شهرياً من لقاح ضد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام.فيروس كورونا الجديد أمريكا
لقاح كورونا المنتظر.. شركة أمريكية تعلن نجاح تجاربها على البشرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-19
أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا"، أنها أكملت المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضدّ الفيروس التاجي (كورونا).
وأشار بيان للشركة الأمريكية، إلى أن اختبار اللقاح "mRNA-1273" على مجموعة من المتطوعين انطلق في أبريل الماضي، وأن كمية الأجسام المضادة لدى المشاركين في الاختبار، اعتماداً على جرعة الدواء، تجاوزت المؤشر المقابل في دماء الأشخاص المرضى بوباء "كوفيد-19"، أو كانت في المستوى نفسه.
وبحسب "روسيا اليوم"، أُفيد بأن اللقاح أثبت في المرحلة الأولية أنه آمن، ويتم تحمّله دون مضاعفات، وتخطط الشركة للبدء بمرحلة الاختبار النهائي في يوليو المقبل.
ويقول أحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة تجاوز 1.5 مليون.
وكان قد أعلن في وقت سابق، أن شركة التكنولوجيا الحيوية الروسية "بيوساد"، التي تطوّر لقاحاً مشتركاً مع المركز العلمي الحكومي "فيكتور"، تعتزم مبدئياً البدء بإنتاج 3 ملايين جرعة شهرياً من لقاح ضد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام.
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441
11:53 AM
أثبت في المرحلة الأولية أنه آمن ويتم تحمّله دون مضاعفات
أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "مودرنا"، أنها أكملت المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح ضدّ الفيروس التاجي (كورونا).
وأشار بيان للشركة الأمريكية، إلى أن اختبار اللقاح "mRNA-1273" على مجموعة من المتطوعين انطلق في أبريل الماضي، وأن كمية الأجسام المضادة لدى المشاركين في الاختبار، اعتماداً على جرعة الدواء، تجاوزت المؤشر المقابل في دماء الأشخاص المرضى بوباء "كوفيد-19"، أو كانت في المستوى نفسه.
وبحسب "روسيا اليوم"، أُفيد بأن اللقاح أثبت في المرحلة الأولية أنه آمن، ويتم تحمّله دون مضاعفات، وتخطط الشركة للبدء بمرحلة الاختبار النهائي في يوليو المقبل.
ويقول أحدث البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة تجاوز 1.5 مليون.
وكان قد أعلن في وقت سابق، أن شركة التكنولوجيا الحيوية الروسية "بيوساد"، التي تطوّر لقاحاً مشتركاً مع المركز العلمي الحكومي "فيكتور"، تعتزم مبدئياً البدء بإنتاج 3 ملايين جرعة شهرياً من لقاح ضد "كوفيد-19" بحلول نهاية العام.
، لقاح كورونا المنتظر.. شركة أمريكية تعلن نجاح تجاربها على البشر ،
المصدر : الخليج 365
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