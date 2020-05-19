محمد بن مسعود - الدمام - بينها 114 حالة لعمانيين و173 لأجانب وإجمالي حالات الشفاء 1574 أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 114 حالة لعمانيين و173 لأجانب. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (5671) حالة، وعدد الوفيات (26). وأكدت الوزارة أن (1574) حالة قد تماثلت للشفاء.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد عمان تسجل 292 إصابة جديدة بكورنا وإجمالي المصابين 5671 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-19 أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 114 حالة لعمانيين و173 لأجانب. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (5671) حالة، وعدد الوفيات (26). Advertisements وأكدت الوزارة أن (1574) حالة قد تماثلت للشفاء. 19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 11:14 AM بينها 114 حالة لعمانيين و173 لأجانب وإجمالي حالات الشفاء 1574 بينها 114 حالة لعمانيين و173 لأجانب وإجمالي حالات الشفاء 1574 أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 114 حالة لعمانيين و173 لأجانب. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (5671) حالة، وعدد الوفيات (26). وأكدت الوزارة أن (1574) حالة قد تماثلت للشفاء. ، عمان تسجل 292 إصابة جديدة بكورنا وإجمالي المصابين 5671 ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمان تسجل 292 إصابة جديدة بكورنا وإجمالي المصابين 5671 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.