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سجلت الولايات المتحدة 759 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 90 ألفًا و309، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الاثنين.
وحصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق، التي تسجل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19، والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نُشرت الاثنين في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الثلاثاء).
وأظهرت بيانات الجامعة، ومقرها بالتيمور، أن أكثر من 283 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء.
أما من حيث نسبة توزيع الوفيات على الولايات؛ فقد تبوأت ولاية نيويورك المركز الأول؛ إذ سجلت لوحدها حوالى ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.
ووفقًا لمقياس وبائي وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس؛ يُتوقع أن تسجل الولايات المتحدة 112 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول السادس من يونيو.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس أنه يتناول منذ حوالى 10 أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، ضاربًا عرض الحائط بتوصيات السلطات الصحية الأمريكية، التي حذرت من خطورة تناول عقار انقسم المجتمع الطبي حول مدى فاعليته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد
الأدنى على الإطلاق.. الولايات المتحدة تسجل "759" وفاة بكورونا فقط!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-19
سجلت الولايات المتحدة 759 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 90 ألفًا و309، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الاثنين.
وحصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق، التي تسجل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19، والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نُشرت الاثنين في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الثلاثاء).
وأظهرت بيانات الجامعة، ومقرها بالتيمور، أن أكثر من 283 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء.
أما من حيث نسبة توزيع الوفيات على الولايات؛ فقد تبوأت ولاية نيويورك المركز الأول؛ إذ سجلت لوحدها حوالى ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.
ووفقًا لمقياس وبائي وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس؛ يُتوقع أن تسجل الولايات المتحدة 112 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول السادس من يونيو.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس أنه يتناول منذ حوالى 10 أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، ضاربًا عرض الحائط بتوصيات السلطات الصحية الأمريكية، التي حذرت من خطورة تناول عقار انقسم المجتمع الطبي حول مدى فاعليته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441
11:09 AM
وسط توقعات بوصول إجمالي الوفيات إلى 112 ألفًا بحلول السادس من يونيو
سجلت الولايات المتحدة 759 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى 90 ألفًا و309، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الاثنين.
وحصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق، التي تسجل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد-19، والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب، بحسب بيانات نُشرت الاثنين في الساعة 20:30 (00:30 توقيت غرينيتش الثلاثاء).
وأظهرت بيانات الجامعة، ومقرها بالتيمور، أن أكثر من 283 ألف مصاب بالفيروس تماثلوا للشفاء.
أما من حيث نسبة توزيع الوفيات على الولايات؛ فقد تبوأت ولاية نيويورك المركز الأول؛ إذ سجلت لوحدها حوالى ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.
ووفقًا لمقياس وبائي وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس؛ يُتوقع أن تسجل الولايات المتحدة 112 ألف وفاة بكوفيد-19 بحلول السادس من يونيو.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس أنه يتناول منذ حوالى 10 أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، ضاربًا عرض الحائط بتوصيات السلطات الصحية الأمريكية، التي حذرت من خطورة تناول عقار انقسم المجتمع الطبي حول مدى فاعليته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
، الأدنى على الإطلاق.. الولايات المتحدة تسجل "759" وفاة بكورونا فقط! ،
المصدر : الخليج 365
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