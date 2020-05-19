، "الأرصاد" تنبه جازان و9 من محافظاتها.. أمطار رعدية ورياح ورؤية تتدنى ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة تستمر حتى التاسعة مساءً.. و"المدني" يحذّر من بطون الأودية والسيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان ومحافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والريث، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الــ9 مساءً بمشيئة الله.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.حالة الطقس الأرصاد جازان