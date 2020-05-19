، الصين: تصريحات أستراليا بشأن منظمة الصحة العالمية "مزحة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حول الدعوة إلى مراجعة مستقلة لأصول فيروس كورونا وانتشاره

اعتبرت السفارة الصينية في أستراليا، أن تصريحات كانبيرا بأن دعوة جمعية الصحة العالمية إلى إجراء تحقيق بشأن فيروس كورونا أخيراً، هو تأييد لمسعى أسترالي بمراجعة عالمية، "ليس سوى مزحة".

وقال متحدث باسم السفارة الصينية، في بيان: "مشروع القرار بشأن كوفيد-19 الذي ستعتمده جمعية الصحة العالمية يختلف تماماً عن اقتراح أستراليا بمراجعة عالمية مستقلة".

وأضاف بحسب "رويترز": "أن تدعي أن قرار جمعية الصحة العالمية تأييد لدعوة أستراليا، فهذا ليس سوى مزحة".

وأظهرت وثيقة أن مشروع قرار دفع به الاتحاد الأوروبي وأستراليا يدعو إلى مراجعة مستقلة لأصول فيروس كورونا وانتشاره حظي بدعم 116 دولة في جمعية الصحة العالمية، وهو ما يكفي تقريباً لتمريره.

وفي بيان صريح بشكل غير معتاد انتقدت السفارة الصينية بشدة أستراليا بسبب مسألة أحدثت توتراً في العلاقات بين البلدين خلال الشهر الماضي.

وعارضت الصين بشدة دعوة أستراليا، الشهر الماضي، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في أسباب ومصادر هذا الوباء، وقالت الخارجية الصينية، الإثنين، إنه من السابق لأوانه بدء التحقيق في أسباب انتشار فيروس كورونا ومصدره.الصين فيروس كورونا الجديد