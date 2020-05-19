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سجّلت السلطات الصحية في روسيا 115 حالة وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا "كوفيد-19"، و9263 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 2837 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 299941 إصابة.
ووفق موقع "روسيا اليوم"، أكّدت اللجنة الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 76130 شخصاً.روسيا فيروس كورونا الجديد
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 11:46 AM
سجّلت 115 حالة وفاة جديدة من جرّاء الفيروس وإجمالي الضحايا 2837إصابات كورونا في روسيا أقل من 10 آلاف لليوم الرابع على التوالي
سجّلت السلطات الصحية في روسيا 115 حالة وفاة جديدة من جرّاء فيروس كورونا "كوفيد-19"، و9263 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 2837 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 299941 إصابة.
ووفق موقع "روسيا اليوم"، أكّدت اللجنة الروسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض ارتفع إلى 76130 شخصاً.
، إصابات كورونا في روسيا أقل من 10 آلاف لليوم الرابع على التوالي ،
المصدر : الخليج 365
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