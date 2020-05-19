، "الأرصاد" تنبّه المدينة و6 من محافظاتها.. أمطار رعدية ورياح سطحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة تشمل تدنياً في مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية اليوم، على منطقة المدينة المنوّرة يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: العلا والعيص وبدر وخيبر وينبع ووادي الفرع، وتستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة