، الخثلان: ليلة 27 هي الأكثر موافقة لليلة القدر فاجتهدوا فيها ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال عضو هيئة كبار العلماء سابقاً، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، وأستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الدكتور سعد بن تركي الخثلان؛ إن هذه الليلة "الـ 27" هي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر؛ موصياً في هذا الصدد بالاجتهاد في قيامها والدعاء فيها.

وكتب الخثلان؛ تغريدة من حسابه بـ "تويتر": "بغروب شمس هذا اليوم الثلاثاء تحل ليلة سبع وعشرين، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر، فاجتهدوا فيها.. ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

سعد الخثلان