، "خيرية رماح" توزع 530 ألف ريال مساعدات على المتضررين من كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أبو ثنين": قدّمت خلال رمضان 540 سلة غذائية و710 وجبات غذائية و3810 إفطار

صرفت الجمعية الخيرية بـ"رماح"، مساعدات مادية طوال شهر رمضان للمتضررين من جائحة كورونا، قُدرت بـ530 ألف ريال، وزعت على الأفراد والأسر التي تضررت من الوضع الحالي.

وأفاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة رماح عبيد محمد أبو ثنين، أن الجمعية بجانب المساعدات المادية قدمت طوال شهر رمضان 540 سلة غذائية، و710 وجبات غذائية، و3810 وجبات إفطار صائم للعمالة المتضررة بالمحافظة.

وقدّم "أبو ثنين" شكره لمؤسسات الدولة ورجال الأعمال بالمحافظة الذين وقفوا خلف هذا الدعم والأرقام الضخمة التي جمعت في فترة قليلة؛ داعيًا الله أن يزيل هذه الغمة وهذا الوباء عن بلاد الحرمين والمسلمين والعالم أجمع.