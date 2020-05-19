، تصريح بالمشي وعزل بالأساور الذكية.. 6 خدمات وأكثر من "توكلنا" قريباً ،

محمد بن مسعود - الدمام - إطلاق تحذير عند الاقتراب من مصابين بالفيروس أو مخالطين لحالات إيجابية

كشف تطبيق "توكلنا"، عن أنواع التصاريح والخدمات الحالية والمستقبلية التي ستكون متوافرة قريباً في ‫#تطبيق_توكلنا، مؤكداً أن تحديد موقع سكنك بشكل دقيق هو سبيلك الوحيد للاستفادة من تصاريح وخدمات التطبيق.

وسيعمل التطبيق قريباً، بحسب تغريدة من حسابه الرسمي بـ "تويتر"‏ على تصريح للحالات الإنسانية للتنقل داخل المدن وخارجها خلال فترة منع التجوّل، كما سيتاح تصريح رياضة المشي؛ خلال فترة قريبة لمدة ساعة واحدة داخل الحي السكني.‫‪ @TawakkalnaApp

ومن أهم الخدمات التي ستكون متاحة عبر التطبيق قريباً:

1. خدمة العزل المنزلي باستخدام أساور ذكية، وهي خدمة بديلة عن إجراءات العزل بالحجر الصحي.

2. خدمة طلب سيارة إسعاف.

3. خدمة الإبلاغ عن حالات اختراق منع التجوّل.

4. خدمة إطلاق تحذير عند الاقتراب من حالات مصابة بالفيروس العالمي أو مخالطين لحالات إيجابية.

5. خدمة عرض مخالفاتك لحظر التجوّل، وإمكانية تقديم طلب للاعتراض عليها.

6. خدمة الكشف ذاتياً عن الإصابة بالفيروس المستجد.

تطبيق توكلنا