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نفّذت بلدية خزام الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، حملة دهم على موقعين للخياطة النسائية داخل منازل سكنية بحي النزلة الشرقية، يديرها وافدون، بعد شكاوى تَلَقّتها الأمانة من سكان الحي.
وأكدت البلدية أنه تم مصادرة المضبوطات التي داخل السكن وهي: ٦ ماكينات خياطة، واثنتان من الماكينات تُستخدم للتطريز، واثنان من الكراتين كانت جاهزة للتوزيع، وأكثر من ٥٠ لفة قماش وأدوات متنوعة؛ فيما لاذ العمال بالفرار من الموقع وتحفظت البلدية على المضبوطات.
19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 11:21 AM
صادرت 8 ماكينات و50 لفة قماش وكراتين جاهزة للبيع وأدوات متنوعةشاهد.. بلدية خزام تُدَاهم موقعين للخياطة النسائية داخل مساكن بنزلة جدة
نفّذت بلدية خزام الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، حملة دهم على موقعين للخياطة النسائية داخل منازل سكنية بحي النزلة الشرقية، يديرها وافدون، بعد شكاوى تَلَقّتها الأمانة من سكان الحي.
وأكدت البلدية أنه تم مصادرة المضبوطات التي داخل السكن وهي: ٦ ماكينات خياطة، واثنتان من الماكينات تُستخدم للتطريز، واثنان من الكراتين كانت جاهزة للتوزيع، وأكثر من ٥٠ لفة قماش وأدوات متنوعة؛ فيما لاذ العمال بالفرار من الموقع وتحفظت البلدية على المضبوطات.
، شاهد.. بلدية خزام تُدَاهم موقعين للخياطة النسائية داخل مساكن بنزلة جدة ،
المصدر : الخليج 365
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