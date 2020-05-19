، 127 زيارة تفتيشية لحماية منشآت المملكة بيئياً في 65 يوماً.. شاهد الخريطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذتها فرق "الأرصاد" منذ بداية تعليق الحضور للدوام.. و"السفياني": مستمرون

نفّذت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، (127) زيارة تفتيشية منذ بداية تعليق الحضور للدوام والعمل عن بُعد منتصف شهر مارس الماضي، شملت مختلف القطاعات في مناطق المملكة.

وقال نائب الرئيس لشؤون البيئة المهندس عبدالعزيز السفياني؛ إن الزيارات التفتيشية شملت جميع القطاعات ذات التأثير البيئي المحتمل الصناعية والتعدينية والزراعية والتنموية وغيرها، غطت جميع مناطق المملكة حيث بلغت الزيارات بالمنطقة الشرقية (44) زيارة، ومنطقة مكة المكرّمة (26) زيارة، فيما بلغت الزيارات في منطقتَي الرياض والمدينة المنوّرة (22) زيارة لكل منطقة و(5) زيارات في المنطقة الجنوبية و(4) زيارات في المنطقة الشمالية، ومثلها في منطقة جازان.

وأوضح أن الإدارة العامة للتفتيش البيئي تعاملت خلال الفترة نفسها مع (4198) معاملة شملت تحديث بيانات المنشآت بنظام التفتيش البيئي والاستفسارات الخاصة بنظام التراخيص، إضافة إلى القرارات والتقارير وتدقيق المعاملات.

وأكّد "السفياني"؛ استمرار الزيارات التفتيشية لمتابعة التزام المنشآت بالنظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية والاستجابة لما يرد من بلاغات عن مخالفات بيئية، والمراقبة المستمرة على كل ما يؤثر في البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر في المملكة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة