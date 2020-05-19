شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. منسوبو الحجر الصحي برماح يحتفلون بشفاء أول حالة مصابة بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو احتفال مؤثر بالحجر الصحي بمحافظة رماح بعد شفاء أول حالة مصابة بالفيروس .
وأظهر الفيديو طاقم الأطباء والممرضين وقد اصطفوا على الجانبين لتهنئة ووداع امرأة كانت مصابة بالفيروس ، وقاموا برش الورود عليها والتصفيق وسط حالة من البهجة .
وكشفت مصادر أنها أصيبت أثناء تواجدها بمحافظة الخرج ، حيث لم تسجل رماح أي حالات إصابة سوى حالة واحدة قبل يومين وثلاث حالات امس الإثنين .
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