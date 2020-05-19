شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق موقع جديد للتوعية الصحية والإحصائيات اليومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، موقعاً إلكترونيا جديداً باسم "الوقاية من كورونا "، وهو المنصة الرئيسية للتوعية الصحية؛ حيث يضم المعلومات الصحية الصحيحة فيما يخص الفيروس المستجد.

ويحتوي الموقع الجديد، على الإحصائيات اليومية عن الحالات المسجلة في المملكة من الإصابات التراكمية والحالات الجديدة وحالات التعافي والوفيات في جميع مناطق المملكة؛ فضلًا عن جميع المعلومات والمنتجات التي تنشر في جميع منصات التواصل الاجتماعي، التي ترفع من مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع.

ويساعد الموقع في تعريف كورونا المستجد وأعراضه وآلية التواصل مع مركز 937، وكيفية إجراء التقييم الذاتي وطرق الحماية من الإصابة ومنع الانتشار وغيرها من النصائح والإرشادات التوعوية؛ فيما يمكن الدخول إليه عبر الرابط التالي من هنــــــــا .