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مفتي المملكة يؤكد جواز توكيل الجمعيات الخيرية الموثوقة لإخراج زكاة الفطر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن زكاة الفطر تعطى لفقراء المسلمين، كما يجوز توكيل الجمعيات الخيرية الموثوقة لإخراجها.

وأكد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، إن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ومسلمة في جميع الأعمار سواء كان صغيرا أو كبيرا أو ذكراً أو أنثى.

وأشار إلى أن مقدارها يبلغ 3 كيلوغرامات من قوت البلد، لافتًا إلى أن وقت إخراجها يكون من ليلة العيد إلى قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن ذلك.

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